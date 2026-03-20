Wittlich: Zwei Männer legen Brett mit herausstehenden Nägeln unter Reifen

WITTLICH. Am 19.3.2023 beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Personen, welche im Bereich der Tiergartenstraße in Wittlich gegen 10.17 Uhr ein Brett mit herausstehenden Nägeln unter dem Reifen eines dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagens positionierten.

Umgehend verständigte die Mitteilerin die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion, welche sich umgehend vor Ort begaben und das Brett samt herausstehendem etwa 4 cm langen Nagel sicherstellen konnten, bevor es zu einem Schadenseintritt kam.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Haare.

Eine umgehende Fahndung nach den Personen im Nahbereich des Tatortes führte zunächst nicht zum Antreffen der Personen. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)