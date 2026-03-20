Ellscheid: Traktor brennt auf der B421 vollständig nieder

ELLSCHEID – Am Nachmittag des 19.03.2026 kam es auf der B 421 in der Nähe von Ellscheid zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Ein neuwertiger Traktor geriet während der Fahrt samt seinem Anhänger in Brand. Die alarmierten Beamten der Polizei Daun stellten vor Ort fest, dass das Feuer das gesamte Gespann bereits in Mitleidenschaft gezogen hatte. Trotz des schnellen Notrufs konnte eine vollständige Zerstörung des hochwertigen Fahrzeugs nicht mehr verhindert werden.

Ursachenforschung und Einsatzverlauf der Rettungskräfte

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen deutet alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Das Feuer breitete sich vom Zugfahrzeug rasch auf den Anhänger aus. Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gillenfeld, Ellscheid und Daun waren vor Ort, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Durch die koordinierte Zusammenarbeit der Wehren konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden. An dem Traktor entstand nach Abschluss der Löscharbeiten ein Totalschaden.

Sicherheit und Verkehrsbeeinträchtigungen an der Einsatzstelle

Besonders erfreulich ist der Umstand, dass der Fahrzeugführer rechtzeitig reagieren konnte. Er blieb bei dem Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung des Wracks musste die B 421 im betroffenen Bereich zeitweise abgesichert werden. Die Polizei Daun hat den Vorfall offiziell aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens im fünfstelligen Bereich wird derzeit noch genau beziffert.