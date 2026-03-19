Luxemburg / Trier – Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland müssen sich auf einen neuen Preisschock einstellen: Ab Freitag, 20. März 2026, 0.00 Uhr, steigt der Dieselpreis in Luxemburg über die Marke von 2 Euro pro Liter. Auch Super 95 wird teurer. Für viele Grenzpendler ist das eine schlechte Nachricht, denn das Tanken im Großherzogtum galt lange als günstige Alternative zu Deutschland.

Die neuen Preise stehen fest – und besonders beim Diesel fällt der Sprung heftig aus.

Neue Spritpreise in Luxemburg ab 20. März 2026

Die Spritpreise in Luxemburg steigen in der Nacht zum Freitag erneut. Laut vorliegender Preisübersicht gelten ab 0.00 Uhr am 20. März 2026 folgende staatliche Maximalpreise:

Diesel

Diesel: 2,006 Euro pro Liter

Super 95

Super 95: 1,727 Euro pro Liter

Super Plus 98

Super 98 (Super Plus): 1,830 Euro pro Liter

Damit überschreitet der Dieselpreis in Luxemburg erstmals die symbolisch wichtige 2-Euro-Marke.

Diesel in Luxemburg wird um 15 Cent teurer

Besonders drastisch ist die Entwicklung beim Diesel. Der Literpreis steigt um 15 Cent und liegt ab Freitag bei 2,006 Euro. Für viele Pendler, Berufskraftfahrer und Vielfahrer aus der Grenzregion ist das ein spürbarer Einschnitt.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

Gerade Autofahrer aus Trier, Konz, Bitburg, Schweich, Saarburg oder der Südeifel, die regelmäßig zum Tanken nach Luxemburg fahren, müssen damit deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Auch Super 95 steigt – Super Plus bleibt stabil

Nicht nur Diesel wird teurer. Auch Super 95 zieht an. Der Preis steigt um 2,5 Cent auf 1,727 Euro pro Liter.

Anders sieht es bei Super 98 (Super Plus) aus: Hier bleibt der Preis unverändert bei 1,830 Euro pro Liter.

Damit zeigt sich: Während Diesel den größten Sprung macht, bleibt Super Plus in Luxemburg vorerst stabil.

Was die Preiserhöhung für Grenzpendler aus Trier bedeutet

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Grenzregion war Luxemburg bislang vor allem wegen der günstigeren Spritpreise attraktiv. Besonders Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach werden von deutschen Autofahrern stark frequentiert.

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Doch mit dem neuen Dieselpreis von über 2 Euro verliert Luxemburg für manche Pendler einen Teil seines Preisvorteils. Zwar bleibt das Tanken im Großherzogtum für viele noch interessant, doch der Abstand zu deutschen Tankstellen wird kleiner.

Wer regelmäßig die Spritpreise Luxemburg heute verfolgt, etwa über Preisportale oder tägliche Übersichten, sollte die Entwicklung nun besonders genau im Blick behalten.

Tanken in Luxemburg: Lohnt sich der Weg über die Grenze noch?

Ob sich der Tankstopp in Luxemburg weiterhin lohnt, hängt jetzt noch stärker vom Wohnort, der Fahrstrecke und dem Fahrzeugtyp ab. Für Pendler, die ohnehin täglich nach Luxemburg fahren, bleibt das Tanken meist weiterhin sinnvoll. Wer jedoch einen größeren Umweg in Kauf nehmen muss, sollte neu rechnen.

Gerade bei Diesel-Fahrzeugen dürfte die neue Preisgrenze von 2,006 Euro viele Autofahrer überraschen. Die psychologisch wichtige 2-Euro-Marke hat eine besondere Signalwirkung – auch in der Google-Suche dürfte das Thema am Freitagmorgen stark nachgefragt werden.

Fazit: Neuer Preisschock in Luxemburg – Diesel knackt die 2-Euro-Marke

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 20. März 2026, bringen vor allem für Diesel-Fahrer eine schlechte Nachricht: Der Liter Diesel kostet dann 2,006 Euro und liegt damit erstmals über 2 Euro. Auch Super 95 wird teurer, während Super Plus 98 stabil bleibt.

Für Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel ist das ein wichtiges Signal. Das Tanken in Luxemburg bleibt zwar relevant, aber der Preisvorteil schmilzt weiter.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die neuen Spritpreise in Luxemburg offiziell gelten oder sich erneut ändern.