Saarburg: Mehrfamilienhaus nach Wohnungsbrand unbewohnbar

SAARBURG – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es heute am frühen Dienstagabend, 17.03.26, in einem Mehrparteienhaus in der Straße „Staden“ in Saarburg zu einem Wohnungsbrand.

Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Saarburg, Beurig, Irsch, Trassem, Serrig und Schoden verhindert werden.

Das Haus ist jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird die Kriminalpolizei eine Untersuchung einleiten.