Saarburg: Mehrfamilienhaus nach Wohnungsbrand unbewohnbar

0
Foto: Feuerwehr Beurig

SAARBURG – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es heute am frühen Dienstagabend, 17.03.26, in einem Mehrparteienhaus in der Straße „Staden“ in Saarburg zu einem Wohnungsbrand.

Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Saarburg, Beurig, Irsch, Trassem, Serrig und Schoden verhindert werden.

Das Haus ist jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird die Kriminalpolizei eine Untersuchung einleiten.

Vorheriger ArtikelTrier: Vermisste 86-Jährige wohlbehalten aufgefunden ++
Nächster Artikel++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 18.03.26 ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.