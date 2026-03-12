Schock in Wittlicher KFZ-Werkstatt: Fahrzeug fängt im Motorraum an zu brennen

WITTLICH. Am 11.3.2026 kam es gegen 14.10 Uhr in einer KFZ-Werkstatt in Wittlich zu einem Brandausbruch an einem Personenkraftwagen. Mitarbeiter der Werkstatt waren mit Arbeiten an dem Fahrzeug beschäftigt, als dieses plötzlich im Motorraum im Bereich der KFZ-Batterie Feuer fing.

Die Mitarbeiter führten umgehend Löschmaßnahmen durch und verständigten die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei. Durch das schnelle und sichere Handeln der Mitarbeiter konnte der Brand schnell gelöscht und das Fahrzeug aus der KFZ-Halle herausgeschoben werden. Es wurde niemand verletzt.

Die gemeinsame Aufnahme des Sachverhalts durch die Feuerwehr und die Polizei, sowie nach technischer Überprüfung durch die Mitarbeiter der Werkstatt ergab, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Batterie Feuer fing. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)