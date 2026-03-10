Alle zweieinhalb Minuten Hilfe: So oft rückten die „Gelben Engel“ 2025 in RLP aus

Beim Auto ist es oft die Batterie, beim Fahrrad der defekte Reifen: Auch im vergangenen Jahr mussten die sogenannten Gelben Engel oft eingreifen.

MAINZ. Die ADAC-Pannenhelfer in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr häufiger ausgerückt als 2024. Insgesamt kam es 2025 im Bundesland zu 218.837 Einsätzen, wie der Automobilclub mitteilte.

Das ist ein Plus von 5.136 Fällen. Damit sei rund alle zweieinhalb Minuten Hilfe geleistet worden, hieß es – am Tag waren das im Schnitt 600 Einsätze. Im Gebiet des ADAC Mittelrhein, das nördliche Rheinland-Pfalz, wurden 126.238 Einsätze organisiert. 82.599 Einsätze entfielen auf das Gebiet des ADAC Pfalz.

«Mit der steigenden Zahl und dem zunehmenden Alter der Elektroautos steigt auch die Zahl der E-Auto-Pannen», hieß es. So gingen 50.445 Einsätze auf das Konto reiner E-Autos – ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2024. Die Zahl der Fahrradpannen stieg 2025 um rund 15 Prozent auf 19.455 Fälle. (Quelle: dpa)