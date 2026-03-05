Traben-Trarbach: Wasserhochbehälter großflächig mit Graffiti beschmiert

TRABEN-TRARBACH. In den späten Abendstunden des 4.3.2026 wurde in Traben-Trarbach, Einmündung Bergstraße / Römerstraße, ein Wasserhochbehälter großflächig mit Graffiti beschmiert. Weiterhin wurde eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an der evangelischen Peterskirche in der Kirchstraße in Traben-Trarbach zur Anzeige gebracht.

Hier wurde eine zum Friedhof gelegene Außenfassade mit blauer Farbe besprüht. Hier dürfte der Tatzeitraum bereits längere Zeit zurückliegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell unter Tel.: 06542/98670 oder die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel: 06541/6270. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)