Stadtsportverband Trier begrüßt Neubau-Pläne für Hallenbad

TRIER. Der Stadtsportverband Trier begrüßt die Pläne, dass in Trier ein neues Hallenbad gebaut werden soll.

„Die Sanierung des Stadtbades würde sich über mehrere Jahre hinziehen, in dieser Zeit würden Vereinen und Schulen von einer langfristigen Schließung sehr betroffen sein. Das würde die Schwimmvereine extrem belasten. So könnte der Schwimmbetrieb im Stadtbad weiterlaufen, bis der Neubau fertiggestellt ist. In einem neuen Bad sollten zudem mehr Wasserflächen entstehen, damit unsere Schwimmvereine auch zusätzliche Wasserzeiten bekommen“, sagt Marco Marzi, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Trier, der Dachorganisierten der Trierer Sportvereine.

Sport-Förderpreis für besondere Verdienste um die Jugendarbeit

Der im Jahre 2004 ins Leben gerufene Förderpreis des Stadtsportverbandes für herausragende Jugendarbeit hat eine lange Tradition im Trierer Sport. Der Preis wird auch für das Jahr 2025 wieder vergeben, den Siegervereinen winkt wieder ein Gesamt-Preisgeld von über 1000 Euro.

In ihrer Bewerbung können die Vereine alles Wissenswerte über ihre Jugendarbeit aufführen. Kriterien, die sich aus bemerkenswertem Engagement, Innovation, Kreativität ergeben, können beispielsweise sein: Angebote (Sportart etc.), Aktivitäten (Veranstaltungen, Freizeiten etc.), Erfolge, soziales Engagement oder Größe der Abteilung/Anzahl Übungsleiter. Größe und Tradition des Vereins spielen bei der Bewertung keine Rolle, innovative Projekte und Ideen sind herzlich willkommen.

Schriftliche Bewerbungen für den Jugend-Förderpreis bis 15. April 2026 per Mail an [email protected]. Teilnehmen können ausschließlich Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Trier. (Quelle: Stadtsportverband Trier)