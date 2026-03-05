++ Aktuell: LKW-Auffahrunfall mit einem Verletzten — Sperrung auf A61 ++

GRAFSCHAFT. Heute morgen kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Köln gegen 7.55 Uhr zu einem LKW-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim. Ein LKW mit Anhänger fuhr einem LKW-Autotransporter aus bislang ungeklärter Ursache am Stauende auf.

Durch eine Gefahrenbremsung konnte der auffahrende 31-Jährige vermutlich Schlimmeres verhindern, er wurde nach jetzigem Stand nur leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aktuell sind zwei von drei Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Köln noch zwecks Bergung der LKW gesperrt, es gibt einen Rückstau von ca. 8 km. Es entstand Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich. Die Bergung wird vermutlich noch zwei Stunden andauern. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

