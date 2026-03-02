Ausgrabung des Grundsteins der KiTa Liebfrauen in Bitburg fördert 64 Jahre alte Urkunde des Landrats und Dechants zutage und wird zur Zeitreise.

BITBURG. Kürzlich ist die KiTa Liebfrauen der katholischen KiTa gGmbH Trier mit dem Haupthaus aus dem Bitburger Norden an ihren neuen Standort in die Charles-Lindbergh-Allee gezogen. An der alten Adresse Am Tennisplatz hat es nun eine überraschende Botschaft aus dem Jahr 1962 gegeben – verfasst vom damaligen Landrat des Kreises Bitburg, Konrad Schubach, und Dechant Alexander Grones.

Bevor das alte Hauptgebäude der Vergangenheit angehört – ein zweites zugehöriges Haus mit Modulen wird am Standort erhalten bleiben -, hat der Steinliebhaber Albert Weber im Auftrag der KiTa den Grundstein als Erinnerung freigelegt und dabei die zunächst noch verschlossene Kapsel entdeckt. Unter den Augen des Kreisarchivars der Stadt Bitburg, Georg von Schichau, und mit Unterstützung von Thomas Farrenkopf von der Firma Toss Holzbau ist das geheime Fach geöffnet worden. Dabei entdeckten sie eine gut erhaltene Urkunde mit Segenswünschen aus dem Gründungsjahr 1962.

Die Botschaft darauf: „Anno domini 1962 war die Bevölkerung der Stadt Bitburg auf fast 9000 Einwohner angewachsen. Hierdurch wurde der Bau eines Kindergartens im Norden der Stadt notwendig. Die amtierenden Stiftungsvertreter der Von der Heyden und von Schütz’chen Stiftung beschlossen im Sinne des Stifters, Clemens Wenzeslaus Freiherr von der Heyden, die Einrichtung dieses Kindergartens.

Mit dem Bau wurde am 5. März 1962 begonnen, als Dr. Heinrich Lübke Bundespräsident, Dr. Konrad Adenauer Bundeskanzler, Dr. Peter Altmeier Ministerpräsident und August Wolters Sozialminister von Rheinland-Pfalz und Josef Schulte Regierungspräsident von Trier waren. Die Planung und Bauleitung oblag dem Architekten Bernhard Zins, Bitburg. Die derzeit amtierenden Stiftungsvertreter Landrat Konrad Schubach und Dechant Alexander Grones übergeben am 11. April 1962 dem Grundstein diese Urkunde mit dem Wunsche, daß über diesem Hause Gottes Segen ruhe, und es dem Wohle der Jugend und damit der friedlichen Entwicklung unseres Vaterlandes dienen möge.“

„Die Öffnung war ein sehr spannender Moment und wir waren alle von unserem Fund begeistert, so etwas tolles, besonderes und einzigartiges gefunden zu haben und in unseren Händen halten zu dürfen. Ich denke, die Verfasser wären stolz zu sehen, wie viele Kinder wir hier zwischenzeitlich beim Aufwachsen behütet begleiten konnten. Den gewünschten Gottessegen nehmen wir im Herzen mit an den neuen Standort am Flugplatz“, so die Standortleiterin Nina Sprünker.

Das original Pergamentpapier mit Goldprägung und Lederband wird nun im Stadtarchiv aufbewahrt. (Quelle: Katholische KiTa gGmbH Trier)