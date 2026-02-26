Trier: PKW donnert auf Konrad-Adenauer-Brücke in Schutzplanke und haut ab

Foto: Polizeipräsidium Trier

TRIER. Am 26.2.2026 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 0.02 Uhr auf der Fahrbahn der der Konrad-Adenauer-Brücke diverse Fahrzeugteile. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass diese aus einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht resultierten.

Ein schwarzer PKW (BMW X5) kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit der linksseitig befindlichen Schutzplanke. Im Nachgang des Verkehrsunfalls entfernte sich der PKW unrechtmäßig von der Unfallörtlichkeit in Richtung Messepark Trier. Sowohl an der Schutzplanke, als auch an dem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/98344150 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

