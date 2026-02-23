RLP: Falscher Polizist erbeutet 30.000 Euro nach Schockanruf

MAINZ – Ein bislang Unbekannter hat sich im Mainzer Stadtteil Weisenau als Polizeibeamter ausgegeben und einen 87-jährigen Mann um 30.000 Euro betrogen.

Der Unbekannte habe den Senior am Freitag telefonisch kontaktiert und zur Zahlung aufgefordert, teilte die Polizei Mainz mit.

Der Anrufer berichtete dem 87-Jährigen den Angaben zufolge von einem angeblichen schweren Verkehrsunfall, den seine Tochter verursacht haben soll.

Bei dem Unfall seien eine Frau und ein Kind zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Er soll dem Mann demnach angeboten haben, seine Tochter gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 90.000 bis 100.000 Euro vor einer drohenden Untersuchungshaft zu bewahren.

Der 87-Jährige habe daraufhin einem bislang unbekannten Abholer einen Briefumschlag mit 30.000 Euro übergeben. Die Polizei sucht Zeugen.