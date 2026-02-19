TRIER: Vorsicht auf dem Alleenring – Rutschige Straßen und Wege durch ausgedehnte Ölspur

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, kommt es im Alleenring und angrenzenden Straßen seit heute Mittag zu Behinderungen durch eine ausgedehnte Ölspur.

In der Südallee, Kaiserstraße, der Weberbach, Mustorstraße, Balduinstraße, der Theodor-Heuss-Allee und der Gartenfeldstraße können die Fahrspuren und teilweise auch die angrenzenden Gehwege sehr rutschig sein.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten in den betroffenen Teilen des Alleenrings und den betroffenen Straßen sehr vorsichtig sein. Möglicherweise sind auch weitere Straßen und Wege rund um die genannten Abschnitte betroffen.

Die Stadtreinigung des Amtes Stadtraum ist im Einsatz, um die betroffenen Straßen und Wege zu säubern, Polizei, Stadtwerke und Feuerwehr sind informiert. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.