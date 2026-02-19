Crash auf der A602 bei Schweich: Drittes Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen zur Ursache dauern an – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schweich. Nach dem Verkehrsunfall im Bereich A602 / L145 konnte die Unfallaufnahme am Morgen gegen 08:50 Uhr abgeschlossen werden. Die betroffene Strecke wurde im Anschluss wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie die Polizei mitteilt, stellte sich im Zuge der weiteren Ermittlungen heraus, dass neben den beiden ursprünglich beteiligten Fahrzeugen auch ein drittes Fahrzeug beschädigt wurde. Dieses wollte die A602 verlassen und wurde durch die Kollision der beiden anderen Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz:

Feuerwehr Schweich mit drei Fahrzeugen

Rettungsdienst Schweich mit zwei Fahrzeugen

Polizeiautobahnstation mit einem Fahrzeug

Polizeiinspektion Schweich mit zwei Fahrzeugen

Die genaue Ursache der Kollision ist weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.