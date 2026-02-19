Schnee im Nordsaarland: Zahlreiche Rettungseinsätze wegen Glätte

Schnee und Eis sorgen im Saarland für viele Rettungseinsätze in nur wenigen Stunden. Meist kommen die Fahrer bei Unfällen mit dem Schreck davon.

SAARBRÜCKEN. Im nördlichen Saarland ist es in der Nacht zu mehreren Unfällen durch Straßenglätte gekommen. Rettungskräfte seien zwischen 21.30 und 1.00 Uhr zu 25 Einsätzen wegen Glätte gerufen worden, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit.

14 davon waren durch Verkehrsunfälle bedingt. Auf der Autobahn 1 im Landkreis St. Wendel fuhr ein LKW den Angaben zufolge gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Im selben Landkreis sei eine Fahrerin nahe Freisen mit ihrem Auto auf der Landstraße 314 erst gegen einen Baum gefahren und dann im Straßengraben gelandet. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Auch im Landkreis St. Ingbert fuhr ein Auto laut Polizei in die Leitplanke, der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfälle hätten sich in einem Zeitraum gehäuft, in dem im Norden Saarlands Schnee gefallen sei, hieß es. (Quelle: dpa)