++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 19.02.26 ++

0
Blitzer-Service: Blitzer-Warnungen für die Region Trier
Blitzer-Service Region Trier. Foto: lokalo.de

TRIER. Blitzer Region TrierUnser täglicher Blitzerservice für die Region Trier – Luxemburg – Saarland. An folgenden Standorten nimmt die Polizei heute Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor. 

Blitzer am Donnerstag, 19.02.2026:

▶  BLITZER DER POLIZEI TRIER:*

  • B50, Zeltingen-Rachtig
  • B51, Olzheim
  • B51, Trier
  • B410, Lichtenborn
  • A60

▶  BLITZER IN LUXEMBURG:

  • Morgens: Clervaux, route de Bastogne
  • Mittags: Belvaux, rue du Stade
  • Mittags: Oberanven, rue d’Andethana

▶ BLITZER IM SAARLAND:*

  • B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
  • BAB 1 zwischen Eppelborn und Riegelsberg
  • BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

* Die Polizeistationen in der Region weisen darauf hin, dass darüber hinaus auch an anderen Stellen unangekündigte Kontrollen erfolgen können.

▶ Blitzer-Karten:

Karte: B50, Zeltingen-Rachtig

Karte: B51, Olzheim

 

 

 

▶ Neuigkeiten  zu „Ampelblitzern“ in Trier

TÄGLICH INFORMIERT – BLITZER TRIER: DER LOKALO.DE BLITZERSERVICE

lokalo.de Blitzerservice

lokalo.de BLITZER-SERVICE!
DAS ORIGINAL: Der tägliche Lokalo.de Blitzerservice am frühen Morgen – Immer täglich aktuell für die Region Trier-Luxemburg-Saarland

Die Konsequenzen des Rasens

Ob innerorts, außerorts oder auf der Autobahn – die Folgen von Geschwindigkeitsübertretungen können schwerwiegend sein. Hier eine Übersicht der rechtlichen Konsequenzen:

Bußgelder innerorts:

Überschreitung (innerorts)Bußgeld (Euro)PunkteFahrverbot
bis 10 km/h30,00 €0nein
11 – 15 km/h50,00 €0nein
16 – 20 km/h70,00 €0nein
21 – 25 km/h115,00 €1nein
26 – 30 km/h180,00 €1(1 Monat)*
31 – 40 km/h260,00 €21 Monat
41 – 50 km/h400,00 €21 Monat
51 – 60 km/h560,00 €22 Monate
61 – 70 km/h700,00 €23 Monate
über 70 km/h800,00 €23 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Bußgelder außerorts:

Überschreitung (außerorts)Bußgeld (Euro)PunkteFahrverbot
bis 10 km/h20,00 €0nein
11 – 15 km/h40,00 €0nein
16 – 20 km/h60,00 €0nein
21 – 25 km/h100,00 €1nein
26 – 30 km/h150,00 €1(1 Monat)*
31 – 40 km/h200,00 €1(1 Monat)*
41 – 50 km/h320,00 €21 Monat
51 – 60 km/h480,00 €21 Monat
61 – 70 km/h600,00 €22 Monate
über 70 km/h700,00 €23 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Geblitzt worden? Wie es jetzt weiter geht!

Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Doch wie lange dauert es eigentlich, bis der Strafzettel im Briefkasten landet?

Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung erhält der Kfz-Halter in der Regel einen Bußgeldbescheid samt Blitzerfoto per Post. Die Zustellung dauert meist zwischen zwei und drei Wochen. Doch Vorsicht: Je nach Behörde, Zusteller und Art des Messgeräts kann es auch länger dauern.

Der Strafzettel selbst wird zwar schnell versendet, aber bis der Bußgeldbescheid eintrifft, können bis zu drei Monate vergehen. In Ausnahmefällen kann es sogar bis zu sechs Monate dauern!

Wer geblitzt wurde, sollte also Geduld haben und regelmäßig seinen Briefkasten checken.

Eine Verjährung beginnt zunächst mit Beendigung der ordnungswidrigen Handlung.

  • Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr können also verjähren. Das bedeutet, dass Sie nach einer bestimmten Zeit keinen Bußgeldbescheid mehr erhalten dürfen. Diese Frist beträgt in der Regel drei Monate. Wichtig ist: Der Tag des Verstoßes zählt bei der Berechnung der Frist mit. Wenn Sie also am 13. April einen Verstoß begangen haben, endet die Frist am 12. Juli.“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.