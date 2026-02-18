Autofahrer nach Frontal-Crash im Saarland in Lebensgefahr

Rettungswagen; Foto: dpa

KÖLLERBACH – Bei einem Unfall in der Nähe von Saarbrücken ist ein 59-jähriger Autofahrer am Abend lebensgefährlich verletzt worden.

Bei dem Crash in Köllerbach-Etzenhofen war der Mann nach Polizeiangaben mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammengestoßen.

Dabei zog sich der 59-Jährige lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

