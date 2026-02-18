Trier: Kanalsanierung am Bahnhof – Verlängerung des ersten Bauabschnitts

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, wird die Sanierung des Kanals in der Theodor-Heuss-Allee (1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Bahnhofstraße) länger dauern und voraussichtlich bis Mitte März 2026 andauern.

„Im Zuge der Tiefbauarbeiten haben wir die ersten Wiederherstellungsarbeiten gemäß dem Umgestaltungsplan der Stadt Trier umgesetzt. Hierdurch waren zusätzliche Arbeiten im Straßenbau, unter anderem an den angrenzenden Bordsteinen erforderlich. Durch die anhaltenden kräftigen Niederschläge der letzten Wochen kam es zu weiteren Verzögerungen.„, erklärt SWT-Bereichsleiter Christian Rauen.

Nach dem ersten Bauabschnitt wird die Theodor-Heuss-Allee wieder für den Verkehr freigegeben. Gemäß dem neuen Zeitplan beginnt der zweite Bauabschnitt im März 2026. Dafür muss die Zufahrt zur Bismarckstraße aus Richtung Ostallee kommend gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Trier Nord wird dann über Theodor-Heuss-Allee und Paulinstraße umgeleitet. Vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt gilt weiterhin die Umleitung über Moltkestraße und Roonstraße. Die Busumleitungen entsprechen denen aus dem ersten Bauabschnitt.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Bussen beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717273.