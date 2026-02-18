Update: PKW dreht und überschlägt sich auf Weimarer Allee — Fahrer ins Krankenhaus

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Weimarer Allee. Heribei kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander.

Ein Seat Ibiza befuhr den linken Fahrstreifen der Weimarer Allee. Etwa auf Höhe des Landesmuseums führte der Seat einen Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen durch. Hierbei übersah er den schräg hinter ihm fahrenden Audi Q7. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Seat am rechten hinteren Rad getroffen wurde, sich um 180 Grad drehte und durch mutmaßlich eine Hebelwirkung überschlug. Ein unbeteiligter geparkter PKW wurde durch den Überschlag ebenfalls leicht beschädigt. Der Fahrer des Seats wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Trier war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort, darunter zwei Rettungswagen. Auch der Notarzt des DRK Trier-Ehrang war vor Ort. Der Fahrer des Seats konnte sich selbst auf dem gekippten Fahrzeug befreien und wurde von der Feuerwehr erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. (Quellen: Polizeipräsidium Trier, Berufsfeuerwehr Trier)