Promille-Fahrer, mutmaßlicher Dealer und mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 17.2.2026 konnte eine Polizeistreife in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Übergabe zwischen zwei Männern beobachten. Anschließend gingen beide in getrennte Richtungen. Da der Verdacht bestand, dass es sich dabei um Drogen handeln könnte, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden beim mutmaßlichen Käufer Drogen und beim mutmaßlichen Verkäufer Drogen, Bargeld sowie ein Mobiltelefon gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Drogenverkäufer festgenommen und am Morgen des 18.2.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht zum 18.2. stoppte eine Polizeistreife gegen Mitternacht in Dillingen (Beaufort) einen Fahrer, bei dem die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen konnten. Der Alkoholtest verlief positiv, woraufhin der Führerschein eingezogen wurde.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 17.2. in ein Einfamilienhaus in der Rue des Saules in Schrassig, bei dem bislang unbekannte Täter sich ersten Informationen zufolge durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften.

Am gleichen Abend wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Prinzenberg in Pétange gemeldet. Dabei verschafften sich ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Tür Zugang zum Inneren und durchwühlten mehrere Zimmer.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen.

In der Nacht zum 17.2.2026 wurde ein Einbruch in einem Lokal in der Rue de Rollingergrund in Luxembourg-Mühlenbach gemeldet, bei dem ersten Informationen nach zwei Männer durch Einbrechen eines Fensters ins Innere gelangten und u.a. eine Geldkasse entwendeten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeieinheiten verlief positiv. Beide Tatverdächtigen konnten in einem Waldstück gestellt werden. Im Zuge der Fahndung konnte das Diebesgut sichergestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)