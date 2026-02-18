++ Asbest-Alarm im Kinderzimmer: Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück ++

Discounter warnen vor Gesundheitsgefahr – Verkauf in mehreren Bundesländern

Düsseldorf/Mülheim. Rückruf mit ernster Warnung: Die Discounter Aldi Süd und Action haben Baby- und Kinderspielzeug aus dem Verkauf genommen. Grund ist eine mögliche Asbestbelastung in der Füllung einzelner Figuren. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dringend aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden.

Nach Angaben des Herstellers Vulcan Consulting (Dublin/Irland), veröffentlicht auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de, können einzelne Spielzeugfiguren Spuren von Asbest enthalten. Wird das Spielzeug beschädigt, könnten gesundheitsgefährdende Partikel austreten.

Diese Produkte sind betroffen

🛒 Rückruf bei Aldi Süd

Betroffen sind die Sets:

„Stretcherz Electro Squad“ (4er-Set)

„Stretcherz Skull Squad“ (4er-Set)

EAN-Nummern:

5050835011240

5050835030340

Verkauft wurden die Produkte in:

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.

Aldi Süd bittet Käufer, die Figuren nicht mehr zu benutzen und in eine Filiale zurückzubringen.

👉 Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Rückruf bei Action

Betroffen sind die Figuren „Stretch Squad“, sowohl einzeln als auch im Viererpack.

EAN-Nummern (Auswahl):

5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.

Die Produkte wurden bundesweit verkauft.

Auch hier gilt:

👉 Artikel nicht weiter verwenden und in eine beliebige Action-Filiale zurückbringen.

👉 Erstattung erfolgt ohne Kaufnachweis.

Warum ist Asbest problematisch?

Asbestfasern gelten als gesundheitsschädlich, insbesondere wenn sie eingeatmet werden. In der EU ist Asbest seit Jahren verboten. Laut Herstellerangaben besteht das Risiko vor allem dann, wenn die Figuren beschädigt werden und Füllmaterial austritt.

Der Rückruf erfolgt vorsorglich.

Was Käufer jetzt tun sollten

Spielzeug sofort aus dem Kinderzimmer entfernen

EAN-Nummer überprüfen

Produkt in der Filiale zurückgeben

Keine weitere Nutzung, auch wenn keine sichtbare Beschädigung vorliegt

Hintergrund

Rückrufe von Spielzeug wegen möglicher Schadstoffbelastung sind selten, sorgen jedoch regelmäßig für große Verunsicherung bei Eltern. Beide Discounter reagieren nach eigenen Angaben aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes.