Praxisnahe Informationen: Fachschulung der Elektro-Innung Bernkastel-Wittlich

Volles Haus in Wittlich beim Seminar mit Hager. Foto: Innung für Elektro- und Gebäudesystemtechnik Bernkastel-Wittlich

WITTLICH. Über 40 Teilnehmer folgten der Einladung der Innung für Elektro- und Gebäudesystemtechnik Bernkastel-Wittlich zu einer kostenfreien Fachschulung am 9. Februar 2026 im Haus des Handwerks in Wittlich. Gemeinsam mit dem Partner Hager informierte die Innung ihre Mitglieder über aktuelle Zähler- und Wandleranlagen sowie über Änderungen der VDE-AR-N 4100:2026-02.

Im Mittelpunkt der rund 90-minütigen Veranstaltung standen praxisnahe Informationen zu technischen Neuerungen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Elektrofachbetriebe. Die Teilnehmer nutzten zudem die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Diskussion aktueller Fragestellungen.

Eine kontinuierlicher Weiterbildung ist in unserer Branche sehr wichtig. Durch unsere Seminare haben die Mitgliedsbetriebe die Möglichkeit, sich frühzeitig auf neue technische Anforderungen vorzubereiten“, betont Obermeister Dieter Hoffmann. Hoffmann bedankte sich bei Uwe Karmann vom Fördermitglied Hager für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Karmanns Nachfolger ist Maximilian Greiner, der das Seminar durchführte. (Quelle: Elektro-Innung Bernkastel-Wittlich)

