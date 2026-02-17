Fastnachtsumzug und After-Zug-Party in Dreis: Hunderte feiern ausgelassen und friedlich

0
Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

DREIS. Am 16.2.2026 begleiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr den Fastnachtsumzug und die „After-Zug-Party“ in Dreis.

So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz bereits während des Umzugs. Das Sicherheitskonzept und die Absperrungen funktionierten.

Insgesamt feierten an diesem Montag mehrere hundert Menschen bei kühlen Temperaturen den Umzug. Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung sowohl während des Zuges als auch im Rahmen der sich anschließenden Party in der Dreys-Halle festgestellt.

Lediglich eine wechselseitig begangene Körperverletzung musste durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

