Hunsrück: Frontalcrash auf der B50 – Pkw kracht in Sattelzug

MORBACH-WEDERARTH – Am heutigen Dienstag, den 10.02.2026, ereignete sich gegen 10.00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 50.

Zwischen Longkamp und dem Kreisverkehr Wederath kam es zu einem direkten Zusammenstoß zwischen einem Audi Kombi und einem Sattelkraftfahrzeug. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 32-jährige Audi-Fahrerin die Strecke aus Richtung Hunsrückhöhenstraße, als sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Bilanz der Rettungskräfte und Sachschaden

Trotz der Heftigkeit des frontalen Aufpralls mit dem belgischen Lastwagen fiel die medizinische Bilanz glücklicherweise glimpflich aus. Die Unfallverursacherin erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde durch das DRK erstversorgt. Die 29-jährige Fahrerin des Sattelzugs blieb nach offiziellen Angaben unverletzt. Da beide Unfallfahrzeuge erhebliche Schäden aufwiesen und nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch Spezialunternehmen abgeschleppt werden.

Umfangreiche Aufräumarbeiten und Straßensperrung

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei blieb der betroffene Streckenabschnitt vollständig gesperrt. Die Polizei Bernkastel-Kues leitete den Verkehr lokal um. Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die B50 wieder für den allgemeinen Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern derzeit noch an.