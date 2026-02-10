Wittlich: Typisierungsaktion am Peter-Wust-Gymnasium setzt starkes Zeichen gegen Blutkrebs

Wittlich. Große Beteiligung und spürbares Engagement: Am 5. Februar 2026 haben sich am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) Wittlich erneut zahlreiche Schülerinnen und Schüler an einer Typisierungsaktion der DKMS beteiligt. Nach einer gemeinsamen Informationsveranstaltung ließen sich 91 Jugendliche als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren.

Aufklärung, die bewegt

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine sensible, aber zugleich altersgerechte Aufklärung über die Erkrankung Blutkrebs. DKMS-Referent Jonas Hebborn informierte sachlich über Krankheitsbilder, erklärte den Ablauf einer Stammzellspende und ging offen auf Fragen und mögliche Ängste der Jugendlichen ein.

Unterstützt wurde er von Mathias Franze aus Zell an der Mosel, der von seinen persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Stammzellspende berichtete. Seine Schilderungen machten für viele Schülerinnen und Schüler greifbar, welche Bedeutung eine Registrierung ganz konkret für Betroffene haben kann.

Schülervertretung stark eingebunden

Organisiert und begleitet wurde die Aktion von der Schülervertretung (SV) des PWG. Das Engagement der Jugendlichen ist dabei kein Einzelfall: Insgesamt blickt die Schule mittlerweile auf 410 Typisierungen im Rahmen früherer Schulaktionen zurück.

Besonders bewegend für die Schulgemeinschaft: Zwei ehemalige Schülerinnen bzw. Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums konnten bereits tatsächlich Stammzellen spenden – und damit zwei erkrankten Menschen eine neue Chance auf Leben ermöglichen.

Langjähriges Engagement ausgezeichnet

Das Peter-Wust-Gymnasium engagiert sich seit vielen Jahren kontinuierlich im Kampf gegen Blutkrebs und wurde für dieses Engagement bereits mit dem DKMS-Siegel ausgezeichnet. Die Schule bedankt sich ausdrücklich bei allen beteiligten Schülerinnen und Schülern, bei den unterstützenden Eltern sowie bei allen Spenderinnen und Spendern, die die Arbeit der DKMS möglich machen.