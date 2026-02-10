Mehr Platz und eine Forscher-Ecke für Deutsch-Französische Kita Trier

TRIER. Die im Burgunderviertel gelegene städtische Deutsch-Französische Kita bietet derzeit 75 Plätze für Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Der Stadtrat hat nun zugestimmt, dass im Zuge der städtebaulichen Weiterentwicklung des Areals auf dem Petrisberg durch die EGP auch das Gelände der Deutsch-Französischen Kindertagesstätte in der Simone-Veil-Straße neu gestaltet wird.

418.000 Euro Gesamtkosten

Geplant ist eine Erweiterung der bisherigen Grundstücksfläche um rund 400 Quadratmeter, die mit einer umfangreichen Änderung des Grundstückszuschnittes einhergeht und daher eine vollständige Erneuerung des Außengeländes notwendig macht. Das Thema der Umgestaltung ist „Naturerfahrung„. Es sollen für die Kindergartenkinder ein Bereich für Wasserspiele, eine Forscher-Ecke, ein Barfußpfad und ein Sandkasten mit Sonnensegel entstehen. Zudem werden die durch den langjährigen Einsatz abgenutzten Spielgeräte auf dem Außengelände ersetzt.

Auch neu angelegte Parkplatze, Fahrradstellplätze und Boxen für die Mülltonnen sind geplant. Das Vorhaben wird mit StadtRaum Trier eng abgestimmt. Die Gesamtkosten werden auf rund 418.000 Euro geschätzt. (Quelle: Rathauszeitung Trier, N0. 3/10./11.2.2026)