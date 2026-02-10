Amtsgericht Saarburg: Neue Direktorin ins Amt eingeführt — Vorgänger verabschiedet

SAARBURG. Am Freitag, dem 30.1.2026, fand in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell die offizielle Amtseinführung der neuen Direktorin des Amtsgerichts Saarburg Stefanie Georgi sowie die Verabschiedung ihres Vorgängers Dr. Marcel Heinemann statt. Der eigentliche Wechsel erfolgte bereits am 11.8.2025.

Der Präsident des Landgerichts Trier Dr. Manfred Grüter begrüßte die anwesenden Gäste, darunter den Staatsminister der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz Philipp Fernis. „Rechtsprechung durch unabhängige Richterinnen und Richter sowie Rechtsetzung durch unabhängige Abgeordnete sind die tragenden Säulen des demokratischen Rechtsstaates“, so der Präsident des Landgerichts in seiner Begrüßungsrede. Seinen Worten des Dankes für die bisherige Tätigkeit von Stefanie Georgi und Dr. Marcel Heinemann in der rheinland-pfälzischen Justiz schloss sich auch Justizminister Fernis an, der gleichzeitig auch für die kommenden Aufgaben eine glückliche Hand wünschte.

Zu den Personen:

Stefanie Georgi trat im Januar 2011 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein. Als Richterin auf Probe arbeitete sie zunächst an den Amtsgerichten Wittlich, Trier und Hermeskeil. Von Oktober 2013 bis September 2015 war sie im Ministerium der Justiz (Landesprüfungsamt für Juristen) tätig. Während dieser Zeit wurde Stefanie Georgi zur Richterin am Landgericht in Trier ernannt, wo sie ab Oktober 2015 – mit einer Unterbrechung zur Erprobung am Oberlandesgericht Koblenz zwischen September 2024 und März 2025 – bis August 2025 tätig war. Das Amtsgericht Saarburg leitet Stefanie Georgi seit ihrer Ernennung zur Direktorin am 11. August 2025.

Dr. Marcel Heinemann trat im Januar 2005 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein und war zunächst bei der Staatsanwaltschaft Mainz tätig. Es folgten Stationen bei der Staatsanwaltschaft Trier, den Amtsgerichten Bitburg, Trier, Bernkastel-Kues sowie dem Landgericht Trier. Im September 2009 wurde er zum Richter auf Lebenszeit am Amtsgericht Bitburg ernannt. Gleichzeitig wurde er an das Landgericht Trier abgeordnet, wo er im Mai 2010 zum Richter am Landgericht ernannt wurde. Zwischen April und November 2012 war Dr. Marcel Heinemann an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe abgeordnet. Zwischen August 2016 und März 2018 folgten Abordnungen an das Amtsgericht Hermeskeil, an das Oberlandesgericht Koblenz zur Erprobung und das Amtsgericht Wittlich. Im Juli 2018 wurde er zum Direktor des Amtsgerichts Prüm ernannt, das er bis Oktober 2020 leitete. Von November 2020 bis Oktober 2024 leitete er das Amtsgericht Saarburg. Seit dem 29. Oktober 2024 ist Dr. Marcel Heinemann Direktor des Amtsgerichts Mayen. (Quelle: Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz)