Luxemburg: Alkoholfahrten, Diebstähle aus Fahrzeugen und Einbrüche

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die gestrigen Sonntag und den heutigen Montag mehrere Alkoholfahrten, Diebstähle aus Fahrzeugen und Einbrüche in Luxemburg.

Am Morgen des 8.2.2026 wurde der Polizei ein stark alkoholisierter Fahrer in Koerich gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Fahrer kurze Zeit später in der Rue de Koerich in Steinfort antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ebenfalls am 8.2. wurde die luxemburgische Polizei gegen 15.30 Uhr von den französischen Kollegen informiert, dass sich ein Fahrer einer Fahrzeugkontrolle in Frankreich entzogen hatte, und dabei von der A31 (Frankreich) auf die A3 (Luxemburg) geflüchtet sei. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von der luxemburgischen Verkehrspolizei lokalisiert und gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und Protokoll wurde erstellt. Da das Fahrzeug zudem über keine gültige Versicherung verfügte, wurde es auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Am frühen Morgen des 9.2. wurde eine Polizeistreife in der Rue Adolphe Fischer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Fahrer zu stoppen und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel gegen Mittag des 8.2.2026 in der Straße Dernier Sol in Luxemburg-Bonnevoie, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ein Fenster einschlugen, um ins Innere zu gelangen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Später am Nachmittag wurde ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue Louis Pasteur in Differdange gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere gelangten und eine Handtasche entwendeten. Eine Polizeistreife konnte zwei Tatverdächtige stellen. Bei eine Körperdurchsuchung konnte die Handtasche sowie weiteres mutmassliches Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.

Ferner wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel gegen Mittag des 8.2.2026 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Route de Luxembourg in Bettembourg, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften und sämtliche Räume durchwühlten.

Später, am gleichen Tag, wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Rumelange in Tétange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach sich bis dato unbekannte Täter ebenfalls durch eine Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften und mehrere Zimmer durchwühlten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)