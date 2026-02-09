Betrunken am Steuer in Trier: Polizei nimmt Fahrer in Gewahrsam – Promillewert überrascht!

Unsicherer Pkw in der Kaiserstraße gemeldet – aggressive Reaktion nach Alkoholtest

TRIER. Eine Trunkenheitsfahrt in den frühen Morgenstunden hat am Freitag, 7. Februar 2026, einen Polizeieinsatz in Trier ausgelöst. Gegen 4:30 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis auf einen unsicher geführten Pkw im Bereich der Kaiserstraße ein.

Kontrolle in der Saarstraße

Die Beamten konnten das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später in der Saarstraße stoppen und einer Verkehrskontrolleunterziehen. Bereits beim Gespräch mit dem Fahrer stellten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsumfest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht:

➡️ 2,24 Promille zeigte das Messgerät an.

Aggressives Verhalten – Ingewahrsamnahme

Als der Fahrer mit dem Ergebnis sowie den rechtlichen Konsequenzen konfrontiert wurde, reagierte er laut Polizei zunehmend aggressiv und ließ sich nicht mehr beruhigen. Um weitere Eskalationen zu verhindern, wurde der Mann schließlich in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Zu möglichen straf- oder führerscheinrechtlichen Maßnahmen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Einordnung

Mit einem Promillewert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit stellt Alkoholfahren ein erhebliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die Reaktionsfähigkeit massiv beeinträchtigen können.