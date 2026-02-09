Gymnasium Konz: Sport und Spaß im Schnee bei den Skitagen 2026

KONZ. Eine Woche voller Bewegung, Lernerfolge und guter Laune erlebte die MSS12 des Gymnasiums Konz im Rahmen der einwöchigen Skiexkursion im Wintersportgebiet Nauders am Reschenpass. Insgesamt waren 29 Schülerinnen und Schüler auf rund 80 Pistenkilometern unterwegs.

An insgesamt sechs Skitagen wurde nicht nur intensiv an Techniken vom Pflug bis zum Carven gearbeitet, sondern auch das üppige Essen in der Unterkunft fleißig „abtrainiert“. Besonders erfreulich: Alle Anfängerinnen und Anfänger bewältigten bereits ab dem dritten Skitag sicher die Pisten, sodass zum jeweiligen Tagesabschluss die traditionelle gemeinsame Talabfahrt den sportlichen Teil des Tages abrundete.

Eine rundum gelungene Fahrt, auf die sich die Schülerinnen und Schüler der kommenden MSS12 freuen dürfen! (Quelle: AC. Schmidt, K. Mertes/Gymnasium Konz)