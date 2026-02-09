Loch in der Fahrzeugscheibe: PKW auf B257 mit Stein beworfen

DAUN. Am 7.2.2026, gegen 20.25 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen einen vorbeifahrenden PKW. Der Fahrzeugführer befuhr hierbei die B257/Bitburger Straße in Daun.

In Höhe der Unterführung im Bereich des Behördenzentrums konnte der Fahrer und dessen Beifahrerin sodann einen lauten Knall am Fahrzeug feststellen. Bei einer darauffolgenden Überprüfung stellte der Fahrer ein Loch in der hinteren rechten Fahrzeugscheibe fest. Verletzt wurde niemand.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)