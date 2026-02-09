++ Region: Wechselnd bis stark bewölkt – Temperaturen bis zu acht Grad ++

Dicke Wolken, aber kein Regen zum Start in die Woche. Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild.

0
Die Sonne scheint über einer Allee zwischen den Wolken hindurch. Foto: Thomas Frey/dpa

OFFENBACH. Niederschlagsfreies Wetter und Temperaturen von bis zu acht Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Morgen muss teils noch mit Nebel gerechnet werden. Am Dienstag bleibt es nach der Vorhersage der Meteorologen mild bei Werten von bis zu neun Grad. Im Tagesverlauf breitet sich Regen aus. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen gehen auf bis zu zwei Grad zurück. (Quelle: dpa)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.