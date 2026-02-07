Auto kommt unter Lkw – Beifahrerin schwer verletzt

Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

SEMBACH – Bei einem Unfall auf der A63 in der Nähe von Kaiserslautern ist eine Frau am Morgen schwer verletzt worden.

Ein Mann erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige war mit seinem Wagen zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Dreieck Kaiserslautern seitlich unter einen Laster geraten, seine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Autobahn sei an der betroffenen Stelle in Richtung Kaiserslautern zweispurig, auf der rechten Spur sei der 32-Jährige dann mit dem Wagen unter den Lkw gekommen. Nach dem Unfall wurde die Autobahn für die Bergung der Fahrzeuge zunächst voll gesperrt.

