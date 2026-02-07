Unfall in Wittlich: 74-Jähriger missachtet Vorfahrt — Krankenhaus

0
Foto: Arne Dedert / dpa / Illustration

WITTLICH. Am 6.2.2026, gegen 15.22 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich. Im Bereich des Kreisverkehrs mißachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Bernkastel-Kues.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welche durch die Kollision beschädigt wurden. Das Fahrzeug des 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. Der 74-jährige Mann wurde zudem leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.