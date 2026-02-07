Unfall in Wittlich: 74-Jähriger missachtet Vorfahrt — Krankenhaus

WITTLICH. Am 6.2.2026, gegen 15.22 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich. Im Bereich des Kreisverkehrs mißachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Bernkastel-Kues.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welche durch die Kollision beschädigt wurden. Das Fahrzeug des 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. Der 74-jährige Mann wurde zudem leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)