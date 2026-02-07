Salmtal: Geldbörse aus Handtasche in Einkaufswagen geklaut

SALMTAL. Am 6.2.2026, gegen 14.45 Uhr, begab sich eine bisher unbekannte Täterin in den EDEKA-Markt in Salmtal. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte sie bisher wie folgt beschrieben werden: ca. 55-60 Jahre alt, schwarze Haare, Maske auf dem Mund, schlank, ca. 160cm groß.

Sie entwendete aus einer im Einkaufswagen liegenden Handtasche die Geldbörse und entfernte sich aus dem Laden. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)