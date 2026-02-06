++ Aktuell: Geldautomat im Eifelkreis gesprengt — Täter fliehen in grauem BMW ++

OLZHEIM. Am heutigen Freitag wurde gegen 4.14 Uhr in der Ortslage Olzheim ein frei stehender Geldausgabeautomat an der Hauptstraße durch unbekannte Täter gesprengt. Nach erfolgter Sprengung entfernten sich die Täter mit einem grauen BMW in Richtung belgisch/nordrhein-westfälische Grenze.

Der Geldausgabeautomat wurde vollständig zerstört. Aktuell findet die Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort durch die Kriminalpolizei statt. Aus diesem Grund ist der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)