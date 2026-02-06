Deepfake Detector: Polizei RLP nutzt KI zum Erkennen von manipulierten Bildern

Wie nutzt die Polizei Künstliche Intelligenz im Ermittlungsalltag? Der Innenminister präsentiert dazu einen Deepfake Detector.

0
Foto: Nico Tapia/dpa/Illustration

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Polizei will künftig bei der Ermittlungsarbeit Künstliche Intelligenz (KI) zum Erkennen von manipulierten Bildern und Videos nutzen. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt dazu heute (14.30 Uhr) in Mainz einen sogenannten Deepfake Detector vor.

Das KI-gestützte Werkzeug ist darauf spezialisiert, manipulierte Medieninhalte wie Bilder, Videos oder Audioaufnahmen zu identifizieren. Hintergrund für den Einsatz der KI ist die zunehmende Verbreitung digital manipulierter Bildinhalte, die die Arbeit der Ermittlungsbehörden zunehmend erschwert. (Quelle: dpa)

