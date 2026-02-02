Terrassentür aufgehebelt: Wohnungseinbruch in Wittlich

WITTLICH. Im Zeitraum 30.1., 18.00 Uhr, bis zum 1.2.2026, 22.20 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter, die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, zu einem Anwesen in der Allensteiner Straße in Wittlich.

Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in das Innere des Anwesens, wo sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)