Merz mit Schnieder bei Eröffnung von Technologie-Campus

NEUSTADT/WIED. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nach Rheinland-Pfalz. Am heutigen Montag (14.00 Uhr) nimmt er an der Eröffnung eines Technologie-Campus des Unternehmens Niedax teil.

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, wird dabei sein. Beide sollen auch eine Rede halten. Niedax ist ein Hersteller für Kabelverlegesysteme. Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern hat das Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz einen neuen Standort erschlossen. «Von diesem aus sollen zukünftig Bauprojekte im Bereich Infrastruktur gesteuert werden, die beispielsweise dem Ausbau des Glasfasernetzes, des digitalen Schienenverkehrs und von Rechenzentren in Deutschland und Europa dienen», schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. (Quelle: dpa)