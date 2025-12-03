Jahresrückblick von Spotify: Das hörten die Menschen in Rheinland-Pfalz 2025

MAINZ – Die Songs von US-Megastar Taylor Swift sind in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr beim Musikanbieter Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt.

Auf Platz zwei und drei landeten demzufolge die Deutschrapper Jazeek und Pashanim.

Zartmann mit dem Top-Song

Der meistgehörte Song kam allerdings nicht aus den USA, sondern aus Deutschland: Auf Platz eins lag in Rheinland-Pfalz Zartmann mit «tau mich auf», gefolgt von Alex Warrens «Ordinary» und «APT.» von Rosé und Bruno Mars, wie es von dem aus Schweden stammenden Audio-Streaming-Dienst hieß.

Das meistgehörte Album war «Most Valuable Playa» von Jazeek. Auf Platz zwei folgte «LID» von Lacazette, den dritten Platz belegte der Soundtrack des Netflix-Animationsfilms «Kpop Demon Hunters»

«Gemischtes Hack» vor «Mordlust»

Die beliebtesten Podcasts in Rheinland-Pfalz waren laut Spotify «Gemischtes Hack» von Felix Lobrecht und Tommi, gefolgt vom True-Crime-Format «Mordlust» und «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» von den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz.

Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Weltweit wurde die Musik von Bad Bunny bei Spotify am meisten gestreamt. In Deutschland insgesamt liegt dieses Jahr – wie 2024 und wie auch in Rheinland-Pfalz – Taylor Swift auf Platz eins. Sie hatte im Oktober ihr jüngstes Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht.

Persönlicher Jahresrückblick mit «Wrapped»

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern.

«Wrapped» ist ein beliebtes und in den sozialen Medien viel geteiltes Format. Es wird jährlich Anfang Dezember veröffentlicht. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit. Auch bei anderen Anbietern können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten verfolgen.