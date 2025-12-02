Saarland: Zwei Personen in Eisgrotte eingeschlossen — Temperaturen um den Gefrierpunkt

ST. INGBERT. Wie das Portal blaulichtreport.saarland berichtet, kam es am gestrigen Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz in St. Ingbert, als zwei Menschen in einer sog. „Eisgrotte“ in einem Freizeitbad eingeschlossen wurden. Diese dient zur Abkühlung nach dem Saunieren.

Aufgrund eines technischen Defekts verriegelte die Tür, so dass die zwei Personen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eingeschlossen waren. Die herbeigerufene Feuerwehr schlug die Sicherheitsglastür ein und befreite so die Eingeschlossenen.

Beide Personen wurden anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Sie litten unter der Kälte, waren sonst aber unverletzt. Es wird untersucht, wie es zu dem Defekt kommen konnte.

