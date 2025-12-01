Geisterfahrer macht A1 unsicher: Auf Autobahn gewendet — Fahndung erfolglos

0
Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

DREIS-BRÜCK. Am heutigen Montag wurde der Polizeiinspektion Daun um 6.56 Uhr ein Falschfahrer gemeldet. Laut Zeugen soll ein PKW mit dem Kennzeichenfragment „DAU“ an der Anschlussstelle Kelberg auf die A1 (Richtungsfahrbahn Köln) in entgegengesetzter Fahrtrichtung aufgefahren sein.

Erst nachdem er die Anschlussstelle Gerolstein passierte, soll er auf der Autobahn gewendet und seine Fahrt in korrekter Richtung fortgesetzt haben. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungs- und Sperrmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sowie etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden (Telefon: 06502 9165-0). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

Vorheriger ArtikelDaun: Verkehrsunfall auf Umgehungsstraße — Feuerwehr sichert Unfallstelle

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.