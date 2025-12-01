Daun: Verkehrsunfall auf Umgehungsstraße — Feuerwehr sichert Unfallstelle

DAUN. Am 28.11.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 16.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bonner Straße (Umgehungsstraße) in Daun alarmiert. Zum Zeitpunkt der Meldung befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und erreichte die Einsatzstelle aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Feuerwehrhaus in sehr kurzer Zeit. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle umfassend ab. Zudem unterstützten sie bei der Beseitigung von Fahrzeugteilen, die über die Fahrbahn verteilt waren, und stellten den Brandschutz sicher. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. (Quelle: Feuerwehr Daun)