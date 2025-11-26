Porta Hoch 3: Schlager-Ikone Christian Steiffen kommt 2026 vor die Trierer Porta Nigra

TRIER. Nach dem technoiden Auftakt mit MEUTE holt Porta3 2026 den selbsternannten „Gott of Schlager“ nach Trier: Christian Steiffen kommt am 19. Juni 2026 für ein großes Open-Air an die Porta Nigra – mit ironischem Kultschlager, Humor und einer Show voller Entertainment.

Christian Steiffen: Der Mann, der Schlager parodiert – und perfektioniert

Der Künstler, der bürgerlich Hardy Schwetter heißt, steht für eine einzigartige Mischung aus Selbstironie, Doppeldeutigkeit und echter Bühnenpower.

Während klassischer Schlager meist von Liebe und großen Gefühlen schwärmt, dreht Steiffen die Floskeln des Genres gekonnt ins Absurde und bringt Fans mit Songs wie:

„Verliebt verlobt verheiratet vertan“

„Eine Flasche Bier“

„Sexualverkehr“

zum Lachen, Mitsingen – und Tanzen.

Er ist ausgebildeter Schauspieler, ehemaliger OB-Kandidat in Osnabrück (zweimal!), und für viele Fans eine echte Kultfigur, die Schlager mit einem Augenzwinkern feiert und gleichzeitig zerlegt.

Porta3 setzt Kontrastprogramm – nach Techno jetzt Kultschlager

Nach der Premiere elektronischer Klänge mit MEUTE am 18. Juni 2026 setzt Porta3 direkt nach:

👉 Am 19. Juni 2026 übernimmt Christian Steiffen die Rundbogenbühne vor der Porta Nigra.

Seine Bühnenshows gelten als Mischung aus Ironie, Euphorie, Entertainment und Auf-die-Zwölf-Schlagerwahnsinn – perfekt für eine Sommernacht zwischen antiker Kulisse und moderner Popkultur.

Tickets & Termine – das Wichtigste im Überblick

CHRISTIAN STEIFFEN – ICH KOMME! OPEN AIR 2026

📅 19. Juni 2026

⏰ Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

🎟 Tickets: 57,15 €

🛒 Vorverkauf:

Eventim ab 27.11., 11:00 Uhr

poppconcerts.de, Tourist-Information Trier, Ticket Regional ab 01.12., 11:00 Uhr

Bereits bestätigt für Porta3 2026: