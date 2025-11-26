Orange Day: Trier setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen – Fahne vor Rathaus gehisst

TRIER. Trotz nasskalten Wetters folgten zahlreiche Gäste der Einladung der Trierer Frauenbeauftragten Angelika Winter, des Zonta- und Inner Wheel-Clubs sowie des Josefstifts zur Fahnenhissung zum Orange Day vor dem Rathaus. Mit der Aktion wurde erneut ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Das historische Gebäude am Augustinerhof war auch in diesem Jahr am internationalen UN-Aktionstag gegen Gewalt an Frauen orange beleuchtet. Winter und Bürgermeisterin Elvira Garbes, ebenso wie Zonta-Präsidentin Silke Stapel-Weber und Universitätspräsidentin Professor Eva Martha Eckkrammer, äußerten ihre Bestürzung über die gestiegenen Fallzahlen im Jahr 2024.

Nach dem aktuellen Lagebild von Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt wurden in Deutschland 53.451 Frauen Opfer von Sexualstraftaten – ein Anstieg um 2,1 Prozent. Fast die Hälfte der Betroffenen war unter 18 Jahre alt. Die Zahl der Frauen, die im häuslichen Bereich Gewalt erlebten, nahm sogar um 3,5 Prozent zu. Weltweit wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Familie oder Partnerschaft.

Bei der Fahnenhissung wurde mehrfach betont, dass Engagement gegen Gewalt nicht auf den Aktionstag „Orange the World“ beschränkt bleiben dürfe. Prävention müsse schon bei der Erziehung und der Vermittlung von Rollenbildern ansetzen. Zudem seien mehr Schutzplätze in Frauenhäusern dringend erforderlich. (Quelle: Stadt Trier)