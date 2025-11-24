++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 98 fallen ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 20.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 25.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für Diesel-Kraftstoff und für Super 98 gesenkt!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3,6 Cent im Preis gesenkt, und kostet am Dienstag dann 1,496 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,508 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) geht im Preis 3 Cent runter, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstgag jetzt 1,606 Euro kostet.

