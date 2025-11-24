Brand in Rettungswache sorgt für hohen Sachschaden

0
Foto: Freiwillige Feuerwehr Oberwiesen

KIRCHHEIMBOLANDEN – Bei einem Brand in einer Rettungswache in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis ist ein sehr hoher Sachschaden entstanden.

Das Feuer sei am frühen Montagmorgen in der Fahrzeughalle ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei Worms mit. Gegen 7.15 Uhr sei ein abgestellter Rettungswagen in Brand geraten. Im Anschluss sei ein Knallgeräusch zu hören gewesen. 

Foto: Feuerwehr Oberwiesen

Verletzt worden sei niemand. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Ursache für das Feuer. Die Staatsanwaltschaft habe einen Brandgutachter beauftragt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge bewegt sich der Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Trotz des Brands sei der Rettungsdienst in der Region weiter gewährleistet.

Vorheriger ArtikelTrier: Umgestaltung des Porta-Vorplatzes in der Kindersprechstunde
Nächster Artikel++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 98 fallen ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.