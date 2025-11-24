Brand in Rettungswache sorgt für hohen Sachschaden

KIRCHHEIMBOLANDEN – Bei einem Brand in einer Rettungswache in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis ist ein sehr hoher Sachschaden entstanden.

Das Feuer sei am frühen Montagmorgen in der Fahrzeughalle ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei Worms mit. Gegen 7.15 Uhr sei ein abgestellter Rettungswagen in Brand geraten. Im Anschluss sei ein Knallgeräusch zu hören gewesen.

Verletzt worden sei niemand. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Ursache für das Feuer. Die Staatsanwaltschaft habe einen Brandgutachter beauftragt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge bewegt sich der Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Trotz des Brands sei der Rettungsdienst in der Region weiter gewährleistet.