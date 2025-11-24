Region: Kupfer-Diebe fliehen vor Polizeikontrolle – Fahrzeug mit großer Beute sichergestellt!

KARLSHAUSEN. In der Nacht auf Montag sind mehrere mutmaßliche Kupferdiebe im Bereich Karlshausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zu Fuß vor einer Polizeikontrolle geflohen. Während die Täter weiter flüchtig sind, konnte die Polizei am Montagvormittag ein voll beladenes Fluchtfahrzeug sicherstellen.

Nächtliche Flucht vor der Polizei – 3 bis 4 Verdächtige weiterhin unterwegs

In der Nacht von Sonntag, 23. November, auf Montag, 24. November, entzog sich eine Gruppe von drei bis vier Personen im Bereich Karlshausen einer Polizeikontrolle. Die Verdächtigen sollen in Verbindung mit Eigentumsdelikten, insbesondere Kupferkabel-Diebstählen, stehen.

Die Personen flüchteten zu Fuß durch das Waldgebiet, was sofort eine umfangreiche Fahndung auslöste.

Fahndungsmaßnahmen laufen stundenlang – Auto wird gefunden

Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr beendete die Polizei die intensiven Suchmaßnahmen. Zwar konnten die mutmaßlichen Täter nicht gefasst werden – doch ein entscheidender Erfolg gelang:

👉 In Tatortnähe wurde ein Citroën Jumper entdeckt und sichergestellt, der mit einer größeren Menge Kupferkabelbeladen war.

Das Fahrzeug dürfte als Flucht- oder Transportfahrzeug gedient haben. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen.

Erste Meldung: Warnung an Bevölkerung – keine Anhalter mitnehmen

Verdächtige könnten sich in Scheunen oder Wald verstecken

In ihrer frühen Nachtmeldung hatte die Polizeiinspektion Bitburg die Bevölkerung bereits dringend um Hinweise gebeten. Da die Täter zu Fuß geflohen waren, war davon auszugehen, dass sie sich in Waldgebieten, Schuppen, Scheunen oder Unterschlüpfen verstecken könnten.

Die Polizei appellierte eindringlich:

keine Anhalter mitnehmen ,

verdächtige Personen oder Fahrzeuge sofort melden ,

akute Beobachtungen über Notruf 110 weitergeben.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

Zeugen weiterhin gesucht

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen gesehen?

Die Kriminalpolizei Trier bittet um weitere Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugbewegungen oder Personen, die in der fraglichen Nacht im Raum Karlshausen – Neuerburg – luxemburgische Grenze beobachtet wurden.

📞 Kriminalpolizei Trier: 0651 / 983 43390 📞 Polizei Bitburg: 06561 / 96850