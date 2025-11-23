Wittlich: Frontalkollision nach Auffahrunfall – Drei Verletzte auf der L141

WITTLICH – Am Sonntagnachmittag, gegen 15:01 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 141 (L 141), die Wittlich und Salmtal verbindet, ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Kettenreaktion nach Auffahrunfall und Frontalkollision

Ein 90-jähriger Fahrzeugführer, unterwegs in Richtung Salmtal, fuhr aus ungeklärter Ursache auf den PKW eines 69-jährigen Mannes auf.

Durch den Aufprall geriet der 90-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Wagen einer 43-jährigen Frau.

Ein nachfolgender 44-jähriger PKW-Fahrer fuhr anschließend auf das Fahrzeug der 43-Jährigen auf.

Drei Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die L 141 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen rund zwei Stunden voll gesperrt werden.