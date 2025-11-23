RLP: Linienbus kracht in Hauswand

Foto: Feuerwehr Neustadt/Weinstraße

NEUSTADT/WEINSTRAẞE –  Ein Linienbus ist in Neustadt an der Weinstraße in eine Hauswand gekracht.

Durch den Unfall am Sonntagnachmittag sei ein hoher Sachschaden am Bus und am Haus entstanden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Verletzt worden sei niemand.

Für die Unfallaufnahme seien Teile einer Straße in der Nähe des Bahnhofs gesperrt worden. Die Bergung gestalte sich schwieriger, hieß es.

